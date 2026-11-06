Un altro passo avanti della Juve: Spalletti ha ritrovato Kolo Muani e la mentalità giusta

Importante anche il modo in cui la Juventus è stata disposta in campo. Con il 3-4-3 pensato per l’occasione da Spalletti, gli spazi sono stati coperti nel modo migliore. Kolo Muani partendo da destra è sembrato un giocatore completamente ritrovato, Alajbegovic sulla sinistra non ha avuto la stessa incisività del francese, ma in diverse occasioni ha fatto sentire la sua presenza agli avversari. In mezzo, Woltemade ha fatto quello che ha potuto sia dal punto di vista tecnico sia da quello fisico, anche se la sua prestazione ha ribadito ancora una volta che quello di centravanti non è il suo ruolo precipuo. Kolo Muani non sarà mai un fuoriclasse, ma non poteva essere nemmeno il giocatore demotivato che stavamo vedendo. Perfetto stavolta il suo primo tempo, con un assist, un gol e molte iniziative che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria.