Europa League, AZ Alkmaar-Juventus 1-2: i bianconeri passano soffrendo nel finale

Sorride ancora la Juventus e lo fa con una vittoria esterna per 2-1 in casa dell’AZ Alkmaar, ma non senza qualche brivido, anzi. Nella quarta giornata di Europa League arriva il terzo successo nella competizione su quattro gare, che porta i bianconeri a quota 10 punti al quinto posto. Nel primo tempo la squadra di Spalletti è brava ad attaccare fin da subito con convinzione: al 19’ la sblocca l’ex di giornata Koopmeiners, che di prima calcia angolato sull’assist dalla destra di Randal Kolo Muani. I bianconeri sono più pericolosi e sfiorano il raddoppio 10 minuti dopo con Alajbegovic, che calcia alto di poco. Il 2-0, però, non si fa attendere: sulla destra Kolo Muani recupera palla su de Wit, scambia con Woltemade e poi calcia al volo di sinistro, infilando la palla all’angolino alla destra di De Busser.



Nella ripresa l’AZ ci prova soprattutto con Daal e Smit, con quest’ultimo che al 74’ manda alto il pallone del possibile 1-2 da buona posizione. Il gol che accorcia le distanze, però, arriva nel finale a soli due minuti dalla fine, con Oufkir che sfrutta un errore di Kelly in disimpegno e serve il pallone per Dijkstra, che crossa basso per Meerdink: l'attaccante da due passi appoggia il pallone in rete. Pochi minuti dopo l’AZ riesce a trovare addirittura il 2-2 con la respinta in rete Hoedt dopo un miracolo di Vicario, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Meerdink. Superato il brivido finale la Juventus può tirare un sospiro di sollievo: ad Alkmaar arrivano tre punti importanti, mentre i padroni di casa cadono per la terza volta di fila dopo le ultime due sconfitte in campionato.