Juve, Kolo Muani: "Eravamo sull'orlo di una crisi, stasera torniamo con i tre punti e siamo contenti"

"È stata un'ottima partita, sono fiero di quello che ho fatto. Penso che abbiamo avuto le nostre occasioni. Sono contento del gol che siamo riusciti a fare, prendiamo i tre punti e pensiamo alla prossima". Kolo Muani fa festa con la Juve dopo la vittoria sull'AZ Alkmaar. "La vittoria contro il Napoli ha fatto bene, ci ha risaldato. Eravamo sull'orlo di una crisi, stasera torniamo con i tre punti e siamo contenti di questo. Fa sempre piacere avere un allenatore che ci supporta sempre. Anche le critiche sono sempre costruttive, ci aiuta a dare il massimo per la Juve".