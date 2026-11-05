Juve, Koopmeiners: "Serata bellissima, vittoria importante"

"È stata una serata bellissima, abbiamo vinto una partita molto importante". Serata speciale per Koopmeiners, che ha firmato il vantaggio della Juve nella sfida vinta contro il fratello Peer. "Quando ho visto la coreografia, prima non sapevo cosa aspettarmi: è stato bellissimo. Con i tifosi c'è sempre un grande calore, una sensazione speciale". Sono molto felice per come è andata, anche per la vittoria - ha detto a Sky Sport - Devo dire che nel primo tempo lui ha giocato molto a sinistra e non l'ho visto tanto. Nel secondo tempo, invece, ho fatto un tocco che ha portato al 2-0".