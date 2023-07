Juventus, anche Rabiot tra gli esclusi per la tournée in Usa

Sono trenta i convocati da Max Allegri per la tournée americana della Juventus. Tra gli assenti spicca il nome di Adrien Rabiot, lasciato a Torino per un problema al polpaccio destro. A casa an che Arthur, prossimo a trasferirsi alla Fiorentina, Zakaria e Bonucci, entrambi fuori dal progetto e in cerca di sistemazione, insieme a Pjaca e Aké. I bianconeri affronteranno Barcellona, Milan e Real Madrid nelle tappe del Summer Tour 2023 a San Francisco, Los Angeles e Orlando.