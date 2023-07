Juve, Vlahovic può restare: il Psg guarda altrove. Il Barcellona su Chiesa

JUVENTUS

I parigini puntano il bomber del Benfica: così Dusan potrebbe restare 'bloccato' a Torino

Il Psg rischia di rovinare i piani sul mercato della Juventus. I parigini, alla ricerca disperata di una punta, stanno preparando un'offerta importante per Goncalo Ramos, promettente punta del Benfica. Una proposta da circa 70 milioni di euro, bonus compresi. Se l'affare andasse in porto, a pagarne le conseguenza sarebbero i bianconeri, con Vlahovic 'costretto' a restare a Torino salvo colpi di scena. A quel punto, a catena, ci rimetterebbe pure Romelu Lukaku, separato in casa col Chelsea. Ma attenzione anche alle manovre a centrocampo: Giuntoli corteggia Kessie e ne parlerà a San Francisco con i blaugrana in occasione della tournée americana: in cambio i blaugrana potrebbero chiedere Federico Chiesa. Non sarebbe però uno scambio alla pari: gli spagnoli dovrebbero inserire nell'affare una sostanziosa parte cash.

Da giorni ormai il Psg sta lavorando sulla pista Vlahovic, ma non è l'unica: i francesi hanno puntato Goncalo Ramos, che agli scorsi Mondiali in Qatar ha messo in ombra il compagno di squadra Cristiano Ronaldo. L'assalto è partito, ed è assai probabile che Nasser-Al Khelaifi debba alzare l'iniziale offerta da 70 milioni per convincere i lusitani, al momento restii a dire sì. Alla finestra c'è la Juve, che aveva già progettato lo 'scambio': Vlahovic in Francia con i campioni transalpini e Lukaku a Torino. Ne guai ci sarebbe soprattutto il belga, costretto ad accettare la corte dei club sauditi.

Giuntoli, in attese di conferme da Parigi sta lavorando anche sul centrocampo: piace Kessie, e in America potrebbe andare in scena un incontro col Barcellona per capire i margini di una possibile operazione. L'ex ds del Napoli potrebbe vedersi arrivare una controproposta: l'ex Milan in Piemonte e Chiesa in Catalogna. Ciò supportato da una corposa parte economica da versare nelle casse della Juve. I prossimi giorni risulteranno decisivi.