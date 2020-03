Juventus, anche Michela Persico positiva al coronavirus

Come era facile aspettarsi, anche Michela Persico è risultata positiva al coronavirus. La compagna di Daniele Rugani, il primo calciatore di Serie A contagiato dalla Covid-19, lo ha comunicato ai suoi follower su Instagram, rassicurando tutti sul suo stato di salute: "Sto benissimo e sono asintomatica, ma sono l'esempio che anche chi sta bene può contagiare gli altri senza saperlo - ha detto la showgirl, per altro in dolce attesa - State a casa, rispettiamo le norme e tutti insieme lo sconfiggeremo".