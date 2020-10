Juventus, anche allenatori e dirigenti in partitella: in gol Paratici

La Juventus ha messo online un video curioso e divertente: alla Continassa, infatti, non si è allenata soltanto la prima squadra, ma c'è stata anche una partitella tra i dirigenti bianconeri, con i difensori Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt tecnici per un giorno. Nelle immagini postate si vedono il vicepresidente, Pavel Nedved, e Andrea Pirlo, che dopo essere diventato allenatore è tornato giocatore per qualche ora, oltre al dirigente Federico Cherubini. Tra i marcatori anche Fabio Paratici e Igor Tudor, ex giocatore bianconero ora vice di Pirlo.