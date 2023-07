Juventus, Allegri vince la sfida con Vlahovic e Pogba se la ride

"Non è roba per te Dusan". Il finale dell'allenamento della Juventus nel ritiro di Los Angeles si è trasformato in uno show con grandi protagonisti Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic, che si sono sfidati in una gara di tiri da lontano tra le risate e gli sfottò dei compagni presenti e dello staff. Dopo aver segnato il suo tiro il tecnico bianconero ha preso in giro l'attaccante serbo, che invece aveva sbagliato: "Dusan non è roba per te ma ti insegno. Se non la fai passare vicino al palo non entra mai". Un po' di svago, con la partecipazione divertita di Pogba, durante la preparazione per rinforzare il gruppo e rilassarsi dopo le fatiche della preparazione e la notizia dell'esclusione dalla prossima Conference League.