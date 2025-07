Bayern, lettera d'addio a Muller: "Diventato leggenda anche perché è rimasto umano"

Ciononostante, è unico, un'icona, una leggenda del club. Il suo percorso professionale non si trova in nessun libro di testo. Segna gol che a volte sembravano fisicamente impossibili. Müller non è mai stato un prodigio del calcio come Lionel Messi o un fisico come Cristiano Ronaldo. È la massima efficienza in campo che ha reso Müller quello che è. Müller ha vinto due volte il triplete, ha sollevato la Coppa del Mondo, è un record per 13 volte campione della Bundesliga perché ha sempre fatto la differenza, arrivando al pallone con ogni parte del corpo necessaria, spinto da un'ambizione incrollabile e da una voglia di vincere a cui nessun compagno di squadra può sottrarsi, che trascina l'intera squadra in avanti prima o poi.