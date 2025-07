Porto, Farioli si presenta: “Il mio calcio è coraggioso, vogliamo essere protagonisti”

È arrivato quest’oggi l’annuncio ufficiale di Francesco Farioli come nuovo allenatore del Porto. Dopo l’avventura all’Ajax il tecnico italiano va in Portogallo e si è presentato così ai canali ufficiali del club: “Il calcio è una questione di gusto, questo è anche il titolo della mia tesi da allenatore. Dipende da ciò che ognuno apprezza e in cosa crede. Si può vincere in molti modi, ma ciò che rende felici è sentire la squadra fedele alle nostre idee. Il calcio che propongo è quello che si avvicina maggiormente al mio modo di pensare e di essere: voglio un calcio coraggioso, costruito con la voglia di essere protagonisti e di mettere tutte le carte sul tavolo. La parte tattica è fondamentale, ma non è tutto. La mentalità e l’unione del gruppo vengono prima di ogni cosa. Tutti gli allenatori lavorano molto, ma è proprio questo l’aspetto su cui possiamo distinguerci. Vogliamo costruire una mentalità e trasmettere la voglia di dare tutto, questo non negoziabile”.