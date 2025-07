Panucci: "Gasperini grande colpo per la Roma, Massara una garanzia"

"La Roma ha fatto un grande colpo con Gasperini". Così Christian Panucci, ex giocatore giallorosso e del Real Madrid, a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, dove oggi è sceso in campo per una partita speciale di padel con Maurizio Ganz, German Denis e Roberto Donadoni. "Sono stati bravi a fare un po' di autocritica e rendersi conto di aver sbagliato in passato. Ranieri ha cambiato ruolo ed è arrivato un nuovo direttore sportivo, mi sembra che la proprietà americana abbia lanciato un segnale di cambiamento chiaro e forte a tutti i livelli - ha aggiunto - Massara è un grande professionista e potrà contare su Ranieri come supervisor. Con Gasperini, che secondo me detterà le linee di mercato, la Roma adesso è ben strutturata in vista della prossima stagione". Il discorso si sposta poi sui giocatori, e qui Panucci scommette ancora su Dovbyk, il centravanti ucraino che ha destato qualche perplessità dopo la sua prima stagione in Serie A: "Io punterei ancora su di lui, potrebbe fare molto bene con Gasperini in panchina - ha evidenziato - L'anno scorso probabilmente è stato condizionato dalle pressioni di Roma e temo anche dal momento difficile che sta attraversando la sua Ucraina". Fiducia quindi nella punta ex Girona, anche per non commettere sempre gli stessi errori: "In Italia si boccia facilmente chi viene dall'estero o i giovani in generale come successo con Huijsen, che ora però è andato al Real Madrid per 60 milioni...".