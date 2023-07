Juve, Douglas Costa: "Cuadrado all'Inter? Mi spiace per lui"

© ansa

Juan Cuadrado all'Inter è un affare che ha sorpreso un po' tutti, dai tifosi nerazzurri a quelli della Juventus. Ma ha sorpreso pure un ex compagno (tre stagioni insieme in bianconero, dal 2017 al 2020) del colombiano, a giudicare dalle parole usate da Douglas Costa durante una diretta social. Un utente ha chiesto al brasiliano cosa ne pensasse della scelta di Cuadrado e il 32enne, attualmente ai Los Angeles Galaxy, ha risposto: "Mi dispiace per lui".