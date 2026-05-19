Open Var, Aia: "Giusto annullare i gol della Juve contro la Fiorentina"

Si parte da Juventus-Fiorentina e dal gol annullato a McKennie per fallo su Gosens: "Decisione sostenibile, presa sul campo da Massa. La vede anche l'assistente Alassio e giustamente viene avvallata anche dalla sala Var in modo veloce. McKennie, con la spinta col gomito sulla schiena di Gosens, impedisce all'avversario di staccare e giocare il pallone. Non è una contesa aerea con un leggero appoggio, gli toglie proprio il tempo e la possibilità della giocata".