Inchiesta Prisma, Agnelli: "Patteggiamento scelta sofferta ma giusta, il mio amore per la Juventus resta immutato"

Dopo il via libera del Gup al patteggiamento per gli ex vertici della Juventus coinvolti nell'inchiesta Prisma sono arrivate le prime parole dell'ex presidente bianconero Andrea Agnelli, affidate a una nota ufficiale: "Ribadisco oggi il profondo rispetto per le Autorità competenti chiamate a valutare il mio operato, nella piena consapevolezza che le inchieste sportive e penali costituiscono, sul piano personale, un capitolo molto gravoso, ma anche un utile spunto di analisi per il futuro - ha dichiarato Agnelli -. La decisione di avanzare la richiesta di applicazione della pena, sospesa, priva di effetti civili e di sanzioni accessorie, senza riconoscimento di responsabilità, quindi coerente con la mia posizione di innocenza, è stata indubbiamente molto sofferta. Dopo aver a lungo riflettuto, sono però convinto che rappresenti la scelta più opportuna, considerando che questo procedimento penale, avviato ormai quasi quattro anni fa, si trova ancora nella fase iniziale dell’udienza preliminare e l’alternativa sarebbe stata un limbo destinato a trascinarsi ancora per moltissimo tempo".