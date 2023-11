Juventus, adesso lo scudetto diventa un obiettivo

L'ANALISI

La partita con l'Inter ha confermato che i bianconeri possono sfidare i nerazzurri sino all'ultimo: a patto che a gennaio...

L'esame Inter è stato superato. Magari non a pieni voti, ma è stato superato. E adesso gli obiettivi della Juventus devono necessariamente cambiare. Va bene il quarto posto, traguardo minimo di questa stagione di transizione, ma dopo il derby d'Italia lo scudetto deve diventare un chiodo fisso alla Continassa. Forse lo è già da tempo nei pensieri dei giocatori, come ha ammesso Rabiot, e dello stesso Allegri, anche se a parole il tecnico toscano manda avanti Inter, Milan e Napoli.

Insomma non una situazione facile, che è tuttavia stata superata senza grossi patemi seguendo la politica dei piccoli passi. Merito di un gruppo unito e di una squadra quadrata, magari non proprio bella da vedere, ma che in campo sa sempre cosa fare. Poi davanti serve che Chiesa e Vlahovic viaggino ai lori alti livelli per riuscire a far male agli avversari, ma anche Kean e Milik danno garanzie di affidabilità in caso di necessità. Certo non si può pensare di andare avanti così per tutto il resto della stagione ed è per questo che a gennaio serviranno rinforzi. In mezzo, ma anche in fase offensiva. Perché adesso gli obiettivi sono cambiati.