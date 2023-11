Serie A, Juve-Inter 1-1: Lautaro risponde a Vlahovic

JUVE-INTER 1-1

All'Allianz Stadium gara tirata ed equilibrata: dopo i gol nel primo tempo, ritmi bassi e poche occasioni

Vlahovic-Laurato: Juve-Inter è pari

































































1 di 34

Juve e Inter si annullano nel Derby d'Italia numero 249. Nel big match della 13.ma giornata di Serie A tra la squadra di Allegri e quella di Simone Inzaghi finisce 1-1 al termine di una partita tirata ed equilibrata. All'Allianz Stadium nel primo tempo Vlahovic (27') sblocca tutto su assist di Chiesa, poi Lautaro (33') pareggia i conti deviando in rete un cross di Thuram. Botta e risposta che segna la gara. Nella ripresa, infatti, le squadre pensano più a difendersi e a ritmi bassi e con poche occasioni il risultato non cambia più.

LA PARTITA

Tanto equilibrio, poco spettacolo e un punto a testa. Finisce così il Derby d'Italia con Juve e Inter che si smezzano la posta in palio e mantengono le distanze invariate in classifica. All'Allianz Stadium va in scena un match tosto e tirato, illuminato solo dai lampi di Vlahovic e Lautaro nel primo tempo e segnato da una ripresa più nervosa, fisica e con poca lucidità nella manovra da ambo le parti. Un braccio di ferro senza vincitori né vinti in cui il gioco ha lasciato spazio alla tattica e in cui la paura di perdere ha vinto sulla voglia di vincere.

Con Locatelli acciaccato e gli uomini contati in mediana, in regia Allegri piazza a sorpresa Nicolussi Caviglia insieme a McKennie e Rabiot. Davanti c'è Vlahovic accanto a Chiesa. A parte De Vrij e Darmian al posto degli infortunati Bastoni e Pavard, formazione tipo invece per Inzaghi, che a centrocampo conferma Mkhitaryan e in attacco il tandem Lautaro-Thuram. Schierate a specchio, in avvio le squadre si studiano, pressano i portatori e la gara si sposta subito sugli esterni. Da una parte Cambiaso spedisce a lato di sinistro, dall'altra Szczesny blocca invece un colpo di testa di Thuram. Con Calhanoglu basso a caccia di palloni per impostare, l'Inter prende in mano il possesso, ma fatica a trovare spazi per attaccare lo spazio e verticalizzare. Corta e compatta, del resto, come da copione la Juve difende con tanti uomini sotto la linea della palla, aspetta i nerazzurri e appena conquista il pallone manovra in ampiezza con Kostic e McKennie. Servito da Rabiot, Chiesa non trova la porta da ottima posizione, poi Szczesny blocca un'incornata del Toro e Calhanoglu calcia fuori dal limite. A ritmi bassi e con le squadre chiuse la gara resta bloccata in mediana fino al 25'. Poi, su un rinvio di Szczesny, Vlahovic lotta in mezzo al campo, serve Chiesa in fascia e segna di destro seguendo l'azione e deviando in rete un perfetto assist del numero 7 bianconero. Guizzo che sblocca la partita e innesca la reazione dell'Inter. Il primo a cercare il pareggio è Barella, ma il suo destro finisce largo. Poi, poco dopo la mezz'ora di gioco, ci pensa la premiata ditta Thuram-Lautaro a rimettere tutto in equilibrio: servito da dietro, il francese semina Bremer in fascia e crossa per Martinez che di destro gela Szczesny. Lampo che vale l'1-1 e dopo qualche altra scaramuccia senza tiri nello specchio porta le squadre negli spogliatoi.

La ripresa inizia senza cambi, senza pressing alto e con le squadre che giocano facile e in sicurezza. Dopo un'azione in profondità di Mkhitaryan, Thuram fallisce una buona occasione spedendo a lato di sinistro, poi la Juve serra nuovamente le linee e si concentra sulla fase di non possesso per chiudere gli spazi e ripartire con Vlahovic e Chiesa. A caccia di idee, ordine e geometrie in regia, Allegri sostituisce Nicolussi Caviglia con Locatelli. Inzaghi invece dà il cambio agli esterni e fa entrare Carlos Augusto e Cuadrado al posto di Dimarco e Dumfries. Mosse che mescolano un po' le carte, ma che non modificano l'inerzia del match. Con tanta pressione sui portatori e pochi spazi, la gara si incattivisce un po' nei duelli e resta impantanata a centrocampo. Per gli ultimi minuti Allegri toglie Vlahovic e Chiesa e getta nella mischia Milik e Kean. Punzecchiato dai fischi, nel finale Cuadrado prova a dare la scossa e a sorprendere Szczesny, ma il polacco è attento e il risultato resta inchiodato sull'1-1 fino al triplice fischio.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 1-1

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia (16' st Locatelli), Rabiot, Kostic (44' st Alex Sandro); Chiesa (34' st Milik), Vlahovic (34' st Kean).

A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Miretti, Nonge, Yildiz, Iling-Junior. All.: Allegri

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries (25' st Cuadrado), Barella (43' st Frattesi), Calhanoglu (38' st Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (25' st Carlos Augusto); Thuram (43' st Arnautovic), Martinez.

A disp.: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Stabile, Sensi, Klaassen, Agoumé. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Guida

Marcatori: 27' Vlahovic (J), 33' Martinez (I)

Ammoniti: Cambiaso, Kostic (J); Cuadrado (I)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

. Lautaro Martínez ha segnato 27 reti in Serie A nel 2023, solo due giocatori dell'Inter hanno realizzato più gol in un singolo anno solare in Serie A a partire dal 2000: Diego Milito (28 nel 2012) e Christian Vieri (28 nel 2001).

· Lautaro Martínez è il secondo giocatore negli ultimi 60 anni in grado di segnare almeno 13 reti nelle prime 13 gare giocate dall’Inter in una stagione di Serie A, dopo Mauro Icardi nel 2017/18.

· Prima di Lautaro Martínez, l'ultimo giocatore dell'Inter che aveva segnato in quattro trasferte di fila in Serie A era stato Romelu Lukaku tra l'ottobre e il novembre 2019.

· Marcus Thuram è il giocatore che ha fornito più assist in questa Serie A (sei); nei maggiori cinque campionati europei 2023/24 solo Xavi Simons e Pedro Neto (sette entrambi) hanno fatto meglio.

· Quarto assist di Marcus Thuram a Lautaro Martínez: record per un singolo giocatore verso un altro in questa stagione di Serie A.

· Quattro dei cinque gol di Dusan Vlahovic in questo campionato sono stati realizzati in gare casalinghe. Il serbo non segnava in Serie A dallo scorso 16 settembre contro la Lazio (doppietta).

· Questa è solo la seconda volta che Federico Chiesa fornisce l'assist per un gol di Dusan Vlahovic in Serie A, la prima lo scorso 7 maggio in Atalanta-Juventus.

· La Juventus è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 14 sfide contro l’Inter in Serie A (8V, 4N).

· Una sfida tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium in Serie A è terminata in pareggio per la prima volta dal 9 dicembre 2017 (0-0 in quel caso).

· La Juventus ha tentato solo quattro tiri totali, record negativo per i bianconeri in un match contro l’Inter da quando Opta raccoglie questo dato in Serie A (dal 2004/05).

· L'Inter ha schierato la sua formazione titolare con l'età media più alta di questo campionato: 30 anni e 138 giorni. I nerazzurri non schieravano l'11 titolare con un'età media così alta contro la Juventus in campionato dal 25 marzo 2012 (30 anni e 258 giorni in quel caso).

· Hans Nicolussi Caviglia ha giocato la sua prima partita di campionato da titolare in bianconero proprio contro l’Inter; l’unico altro giocatore a debuttare con la Juventus dal primo minuto contro i nerazzurri in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria è stato Nicolò Fagioli il 6 novembre 2022.