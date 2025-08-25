Juve: Yildiz è il faro, Bremer il muro e c'è anche la "staffetta" David-Vlahovic

Due gol e quattro protagonisti principali, tre in attacco e uno in difesa. La Juve archivia la pratica Parma nel segno di Yildiz, David, Vlahovic e Bremer. Supportato da un buon Conceiçao e faro indiscusso dei bianconeri, allo Stadium il turco ha indossato i panni dell'uomo-assist, spaccando con la sua qualità una partita che rischiava di diventare complicata con i ducali arroccati a protezione della porta di Suzuki e pochissimi spazi per sfondare. Dopo un'ora di forcing senza esiti, è toccato al gioiellino bianconero inventarsi la giocata che ha consentito a David di sbloccare la partita. Un'intuizione rapida, imprevedibile e precisa.