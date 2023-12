Juventus, Vlahovic torna indispensabile: Allegri lo scalda per la Roma

VERSO JUVENTUS-ROMA

Il serbo è tornato al gol e ha tenuto la Juve a distanza di sicurezza dall'Inter. Ora vuole riprendersi il suo posto da titolare e lanciare i bianconeri verso lo scudetto

Un gol da tre punti che tiene la Juventus in scia all’Inter. Una rete da vero bomber. Stacco di testa, sospensione, colpo secco e preciso con palla che vola all’angolino. Dusan Vlahovic ha lasciato la sua firma indelebile nella vittoria sul Frosinone e ora si candida per essere protagonista nei prossimi delicati impegni a cavallo di capodanno.

Sabato sera allo Stadium arriva la Roma e Allegri difficilmente rinuncerà all’attaccante serbo che, proprio contro i giallorossi, alla terza giornata dello scorso campionato, aveva segnato uno dei suoi gol più belli, una sassata su punizione, dopo appena 2 minuti. A convincere il tecnico potrebbe esserci anche la cabala perché quando segna Vlahovic, la Juve vince, quasi sempre. Ventinove i gol del serbo in 78 presenze. Nelle 25 partite nelle quali ha fatto centro la Juve ha perso solo in due circostanze, in Europa League con il Siviglia e nella finale di Coppa Italia di due anni fa con l’Inter, partita che al 90’ però era finita in parità anche grazie alla prodezza di Vlahovic.



Approfondendo l’analisi in totale sono 25 le partite in gol in bianconero, con un rendimento eccellente: 16 vittorie, 7 pareggi e appunto 2 sole sconfitte. Dati ancor più positivi se si guarda ai primi due impegni del 2024 con la Juventus chiamata al doppio confronto con la Salernitana. Il 4 gennaio a Torino per gli ottavi di Coppa Italia, il 7 a Salerno per l’ultima giornata del girone di andata. E anche qui i numeri sono con Vlahovic che ha nella Salernitana la sua vittima preferita con 3 gol segnati, come anche contro Lazio e Bologna, ma contro i granata le sue reti hanno prodotto 2 vittorie. Un successo e 1 pari invece con la Lazio e, in 3 partite, 1 vittoria e 2 pareggi contro il Bologna.



La Salernitana quindi esalta Dusan, autore di gol e assist nel 2-0 a Torino del 20 marzo 2022, e di una doppietta nel successo in trasferta per 3 a 0 del 7 febbraio 2023. Tanti buoni motivi per cominciare il 2024 con Vlahovic in campo.

