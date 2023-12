Da promesso sposo a grande ostacolo: Juve, lo Scudetto passa pure da Lukaku

VERSO JUVE-ROMA

Big Rom sfiderà Vlahovic sabato all'Allianz Stadium: il belga è uno dei rimpianti di Allegri

Da promesso sposo a grande rivale nell'ultima sfida dell'anno. Il 2023 della Juventus si chiuderà contro Romelu Lukaku, divenuto trascinatore della Roma di Josè Mourinho dopo una lunga estate dove sull'asse Torino-Londra c'è stata più di una chiacchierata con al centro Big Rom. Il belga da Allegri, Vlahovic al Chelsea: se ne è discusso a lungo, ma l'incastro economico non è mai stato trovato. Il serbo, rimasto poi in bianconero, sta vivendo una stagione di alti e bassi: sabato, all'Allianz Stadium, sarà soprattutto una sfida tra i due.

"La Juve è una squadra molto forte, andiamo lì per fare il miglior risultato possibile" l'uscita di pochi giorni fa di Lukaku: lo desiderava Allegri, che così avrebbe avuto il bomber da almeno 20 gol in Serie A per avvicinarsi allo scudetto. D'altronde Romelu nel campionato italiano è una sicurezza. Il tecnico toscano invece, se lo ritroverà contro: a tranquillizzarlo la difesa bianconera, un vero e proprio bunker. Meno serenità sul fronte offensivo: Chiesa spera di tornare ma non è certo, Dusan va a momenti alterni. Con 6 gol in 15 presenze, il serbo non ha ancora preso in mano la squadra. La speranza alla Continassa è che il gol di Frosinone abbia risvegliato definitivamente l'ex Fiorentina. I fatti in campo influenzeranno, e non poco, anche l'affaire rinnovo.

Nello scontro diretto con Lukaku Vlahovic potrà contare anche sull'appoggio dello Stadium, da sempre acerrimo nemico di Big Rom dopo l'esperienza nerazzurra. Dopo i cori razzisti e uno striscione di scherno esposto ad agosto "Resta a Torino, il portiere già lo abbiamo" il bomber belga non avrebbe avuto vita a facile. La storia poteva ribaltarla portando lo scudetto a Torino: così non sarà. Sabato Lukaku proverà a far capire a tutti cosa si sono persi.