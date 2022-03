Juve, Vlahovic e Zakaria ok per l’Inter

JUVENTUS

Alex Sandro corre verso la convocazione, ancora in dubbio Bonucci

La Juventus ha svolto stamattina alla Continassa l’ultima seduta di allenamento settimanale verso la sfida con l’Inter di domenica 3 aprile. Come informa il sito dei bianconeri, “il gruppo si è concentrato su esercizi dedicati alla forza in palestra e domani usufruirà di un giorno di riposo prima di entrare ufficialmente nella settimana del big match contro l’Inter, aspettando ovviamente di essere al completo con il rientro di tutti i giocatori dai rispettivi impegni con le Nazionali”.

Tra questi anche Paulo Dybala, diviso tra la voglia di chiudere al meglio la sua storia in bianconero e la suggestione di indossare la maglia nerazzurra al prossimo derby d’Italia. All’andata l’argentino, che con l’Inter dovrebbe partire dal 1’, aveva colpito su rigore firmando la rete del definitivo 1-1, risultato che domenica non piacerebbe a nessuna delle due: non all'Inter perché lo scudetto è obiettivo dichiarato e nemmeno alla Juve che non lo dichiara.

Ci sarà lo Stadium pieno al 100 per cento, per la prima volta l'esatto contrario di quel vuoto al cento per cento di più o meno due anni fa, quando Dybala (in gol anche in quell’occasione) era di fianco al progetto Ronaldo e Vlahovic ancora non poteva lontanamente immaginare di prendersi anche lo stesso numero di maglia del portoghese.

Sarà così anche il 3 aprile, perché il dolore all'inguine del serbo farà in tempo a passare (si allena già sul campo, le sue condizioni non preoccupano) e anche il bicipite femorale sinistro di Zakaria sarà quasi certamente guarito offrendo ad Allegri la possibilità di tornare a scegliere a centrocampo.

Ottimismo anche per Alex Sandro, che si sta riprendendo e viaggia spedito verso la convocazione, mentre quanto a Bonucci rimane ancora il dubbio e saranno decisivi i prossimi giorni.

