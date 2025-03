Juve, Tudor sa come si fa: tre vittorie e... mezzo alla prima da subentrato

Igor Tudor lo sa e lo ha anche detto nella sua prima conferenza da allenatore della Juve: non c'è tempo da perdere, restano solo 9 partite per prendersi la qualificazione alla prossima Champions League. Un compito che lo carica, vista la sua juventinità, anche perché sa di poter imporre subito il suo credo nella squadra, come accaduto nei quattro precedenti in cui era subentrato in corsa in Serie A.