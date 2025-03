Juve, ecco Tudor: "Lo spirito non deve mancare mai, c'è voglia di ripartire. Vlahovic? Ha tutte le doti di un top"

La squadra fa fatica a reagire nei momenti difficili? Ha intravisto dei leader in questa squadra?

Qualche ragazzo l'ho conosciuto ieri, è troppo presto per dare un giudizio. Questa gioventù è diversa dalla nostra generazione, nel mondo come nel calcio. Prima c'era più personalità ovunque, ma è stata presa una strada di cambiamento in società e quando arrivano tanti giocatori nuovi tutti insieme la crescita può anche rallentare un attimo. Alla Juventus però non interessa a nessuno dell'età, bisogna crescere in fretta e vale per tutti dai giocatori al tecnico passando per il club. La forza di questo club è scegliere le persone giuste e la cultura del lavoro, quella che ho vissuto anch'io in bianconero e che voglio trasmettere.