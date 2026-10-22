Spalletti: "Fatto meglio, ma continuo a non dormire. Arbitro bravo ma non sul gol annullato"

L'ultima battuta: "Ci manca ancora roba, io continuo a non dormire queste notti nonostante abbiamo fatto meglio, per me funziona così, se non vinco le partite non sono felice - ha proseguito Spalletti -. Quando capitano le situazioni lì davanti, come nella partita di oggi, bisogna andarsele a prendere, non aspettare che ci vengano consegnate. I calciatori mi sembra abbiano risposto molto bene, hanno alzato un po' il livello e ci hanno messo di più - ha proseguito - Però purtroppo abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere, nessuno dei due".