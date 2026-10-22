Spalletti: "Fatto meglio, ma continuo a non dormire. Arbitro bravo ma non sul gol annullato"

"L'arbitro è stato bravo, un po' meno bravo nella scelta dell'episodio: ci sono rimasto male, il giocatore ha tutto il tempo per decidere cosa fare e sbaglia il gesto senza che nessuno gli abbia dato noia": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, commenta l'annullamento del gol di Lucumi (qui nel dettaglio l'episodio) nel finale della gara di Europa League contro il Rennes, terminata 2-2.
"Abbiamo subito due reti che non dobbiamo prendere - spiega l'allenatore - ma come ritmo è andata bene, anche se ci portiamo dietro un problema da lontano: non ci si sente a nostro agio a prendere campo quando la palla torna indietro, in questa partita però è andata già meglio". Nel primo tempo si è fermato Celik: "Ha avvertito un indurimento e dice di essersi fermato subito, ma la vedo dura che recuperi in due giorni" gli aggiornamenti di Spalletti sulle condizioni del turco.
L'ultima battuta: "Ci manca ancora roba, io continuo a non dormire queste notti nonostante abbiamo fatto meglio, per me funziona così, se non vinco le partite non sono felice - ha proseguito Spalletti -. Quando capitano le situazioni lì davanti, come nella partita di oggi, bisogna andarsele a prendere, non aspettare che ci vengano consegnate. I calciatori mi sembra abbiano risposto molto bene, hanno alzato un po' il livello e ci hanno messo di più - ha proseguito - Però purtroppo abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere, nessuno dei due".