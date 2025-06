Juve, Thuram: "Con l'incastro giusto possiamo vincere il Mondiale per Club"

Parlando a La Gazzetta dello Sport, Thuram però non vuole andare troppo in là coi ragionamenti: "Ci crediamo ma bisogna concentrarsi sul presente, andare avanti partita per partita e poi vedere come va". I bianconeri in attacco si aggrappano a Kolo Muani, che all'esordio negli Usa ha segnato una doppietta: "Uno dei migliori attaccanti del mondo, è veloce, segna e corre per tutti. Per trattenerlo sarei disposto a tagliarmi le treccine? Mai! Ma non serve, siamo la Juve e tutti vogliono restare qui".