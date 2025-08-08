Incontro arbitri-Serie C, anche Collina a Firenze

Gli arbitri incontrano la Serie C. Si è tenuto l'incontro tra la Can C e le società di Lega Pro, nel quale è stata illustrata la storica innovazione del Football Video Support (FVS), tenuta a battesimo dalla Serie C SKY Wifi, primo campionato a utilizzarla in Europa. Al meeting hanno preso parte i presidenti, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori delle squadre di Serie C. Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha dato il benvenuto ai presenti assieme al presidente dell'associazione italiana arbitri, Antonio Zappi, al designatore Fifa, Pierluigi Collina, al designatore della Can C, Daniele Orsato, e al project lead Var Fifa, Massimiliano Irrati. Orsato ha spiegato le linee guida stagionali riguardanti la presenza del "Football Video Support" sui campi della Serie C, e le modifiche regolamentari contenute nella Circolare 1. Molto apprezzato l'intervento di Pierluigi Collina che ha evidenziato l'importanza della sperimentazione della tecnologia "Football Video Support", in un campionato sempre più laboratorio del calcio italiano e mondiale come la Serie C.