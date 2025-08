Bremer: “Juve, sei da scudetto. Tornerò ai miei livelli”

Questa stagione la Juve riparte da Igor Tudor e Bremer sa quanto può essere importante con le sue caratteristiche per il gioco del tecnico croato: “Ha indossato questa maglia e sa cosa vuol dire giocare nella Juventus. Mi sta trasmettendo serenità, mi ripete di non forzare più del dovuto che in ogni caso tornerò al mio livello. Tudor ha uno stile simile a quello di Gasperini e di Juric, con cui ho lavorato in passato e quindi so che sono adatto al suo calcio”. Da difensore di alto livello il brasiliano ha parlato del reparto offensivo bianconero, da Vlahovic al nuovo arrivo David: “Dusan è un ragazzo positivo e si pone sempre obiettivi molto alti. Sinceramente spero che alla fine Vlahovic resti qui per darci una mano. Sono scelte personali. La decisione sarà la sua, io spero soltanto sia la migliore per la Juventus e per lui. Jonathan mi ha fatto una bella impressione, è una punta tecnica e sono convinto che ci aiuterà molto. Quando a gennaio è arrivato Kolo Muani, io ero infortunato: è un ragazzo per bene, è forte. Speriamo tutti che torni alla Juventus”. L’ultimo pensiero è per la Seleçao e per Carlo Ancelotti: “È un allenatore italiano, conosce la Serie A: tornare nella Seleçao sarà la conseguenza della mia crescita con la Juve. Andare al Mondiale negli Usa con il Brasile non è un sogno, è un obiettivo”.