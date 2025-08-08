Harry Kane e l'addio di Son al Tottenham: "Sonny, Sonny, Sonny..."

Anche Harry Kane, per 10 anni compagno di Son al Tottenham, ha commentato sui social l'addio del coreano dagli Spurs. "Sonny, Sonny, Sonny. Cosa posso dire? Abbiamo condiviso tanti momenti magici insieme, dentro e fuori dal campo, nel corso degli anni. Come persona e come giocatore, ti meritavi tutto il successo che hai ottenuto. Una delle persone migliori in assoluto. Mi ha dato tanta gioia vederti sollevare un trofeo la scorsa stagione e senza dubbio avrai successo anche nei tuoi prossimi passi. A presto".