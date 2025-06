Al Ain-Juventus 0-5: show dei bianconeri nell'esordio al Mondiale per Club

Il secondo tempo si apre con l’ingresso in campo di Douglas Luiz e Weah per Cambiaso e Thuram e un gol annullato all’Al Ain: gli emiratini accorcerebbero le distanze in mischia su sviluppo da calcio d’angolo ma il quarto uomo rileva il fuorigioco di Traore. Nulla di fatto. La Juve però dopo il rientro negli spogliatoi ha chiaramente abbassato il ritmo e concede un’altra buona occasione agli emiratini. Sugli sviluppi di un 2 contro 2 Laba trova lo spazio per calciare con spazio dal limite: il tiro, potente ma centrale, richiede un buon intervento di Di Gregorio. Quando la Juve sembra aver alzato il piede dall’acceleratore, Conceiçao trova per la quinta volta la via del gol. Il portoghese fa il bello e il cattivo tempo sulla destra saltando agilmente due avversari prima di chiudere con un mancino chirurgico sul secondo palo. Al 58esimo la partita è virtualmente conclusa. Tudor butta nella mischia anche Vlahovic e Koopmeiners che in una sorta di “garbage time” di cestistica memoria non trovano gloria personale. Quella che invece sfiora soltanto Douglas Luiz: il brasiliano pesca il palo con un tiro da fuori nei minuti finali di partita. Finisce 5-0 per la Juve che avverte il Manchester City: la caccia al primo posto è aperta.