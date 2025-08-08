Supercoppa Uefa: martedì 12 inaugurazione Uefa Fan Festival a Udine

Dopo un lungo viaggio che ha toccato quattro località del Friuli Venezia Giulia in due settimane, raccogliendo a ogni tappa l'entusiasmo dei fan, i trofei della Champions League, dell'Europa League e la UEFA Super Cup arrivano finalmente a Udine. Martedì 12 e mercoledì 13 agosto le tre coppe saranno ospiti speciali dell'UEFA Fan Festival di piazza Libertà, che sarà inaugurato alle 11.00 alla presenza delle autorità, con la partecipazione di alcuni ambassador "Io sono Friuli Venezia Giulia" e personaggi sportivi del Friuli Venezia Giulia, tra i quali il testimonial ufficiale dell'evento Jonathan Milan, da poco rientrato dalle due vittorie al Tour de France. Ultima tappa della Trophy Experience che ha toccato prima Gorizia (29-31 luglio), poi Trieste (2-4 agosto), Grado (6 e 7 agosto) e domani e domenica Lignano Sabbiadoro (sabato 9 a Sabbiadoro - viale Gorizia 26 - e domenica 10 a Pineta - piazza Marcello D'Olivo - a bordo del truck mobile dell'evento, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 22.00), Udine - in attesa del grande match che vedrà sfidarsi allo Stadio Friuli, mercoledì 13 agosto alle 21.00, il Paris Saint-Germain e il Tottenham Hotspur - offrirà l'opportunità di visitare le tre coppe più importanti del calcio internazionale negli orari di apertura dello spazio di piazza Libertà: martedì 12 dalle 10.00 alle 22.00 e mercoledì 13 agosto dalle 10.00 alle 18.00.