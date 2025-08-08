Lazio, contro il Burnley ancora senza Isaksen. Out anche Vecino

La Lazio è pronta a volare in Inghilterra per la quinta amichevole estiva, la penultima prima dell'inizio del campionato che vedrà i biancocelesti esordire a Como. L'avversario stavolta sarà il Burnley, con il fischio d'inizio del match fissato per domani alle 16. Al decollo da Roma, previsto nel primo pomeriggio, Maurizio Sarri non avrà con sè Gigot, Patric, Belahyane e Isaksen, che proseguiranno i loro programmi personalizzati di recupero per i rispettivi infortuni nel centro sportivo di Formello. Assente dell'ultima ora, poi, anche Vecino. Il centrocampista nell'ultimo allenamento ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e le sue condizioni saranno valutate e monitorate nei prossimi giorni.