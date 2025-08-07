Juventus, cambio look per l'Allianz Stadium: 182 nuovi posti per andare oltre il calcio

L'Allianz Stadium si rifà il look e la Juventus è pronta ad accogliere ancora più tifosi. Mentre il calcio è stato in pausa, in estate non ci si è fermati per riorganizzare la struttura di Corso Gaetano Scirea, con lo stadio che è ora pronto a mettere a disposizioni posti in più per i fan della Vecchia Signora. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, infatti, lo Stadium è stato oggetto di restyling, con le panchine che sono state spostate a bordocampo dando la possibilità di ottenere spazio in più per l'area vip, con 80 posti premium che saranno messi a disposizioni dei tifosi per vivere l’esperienza della partita da una posizione privilegiata, a pochi passi dal campo e usufruendo di tutti i servizi ad hoc a loro dedicati