Juve, dal Portogallo assicurano: riscatto di Conceiçao entro il 15 luglio

Nel contratto che lega Francisco Conceiçao al Porto è presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro valida fino al 15 luglio, successivamente la clausola si alza a 45 milioni. La Juventus è disposta a riconoscere al club lusitano i trenta milioni, tra l’altro senza chiedere lo sconto dei dieci milioni già versati nelle casse del Porto per il prestito di questa stagione. L’operazione Conceiçao costerebbe alla Juve quindi circa 40 milioni, con lo stesso esterno che riceverebbe una percentuale del trasferimento. Al momento del suo ritorno al Porto dall’Ajax, l’esterno 22enne aveva inserito una percentuale del 20% sul prossimo trasferimento. Conceiçao guadagnerà così circa sei milioni di euro dal trasferimento, prima di firma il nuovo contratto che lo legherà alla Juventus. Il tutto andrà rattificato prima della conclusione del Mondiale per Club, così da evitare l’aumento della clausola rescissoria fino a 45 milioni. Nonostante le tante panchine sotto la guida di Igor Tudor, nelle ultime partite tra Serie A e Mondiale per Club il tecnico croato ha dato spazio a Conceiçao che ha risposto con la doppietta di Washington. Nei prossimi giorni sarà Comolli a scendere in campo in prima persona per definire l’operazione col Porto e con l’entourage dell’esterno portoghese, prima di individuare quello che sarà il nuovo direttore sportivo bianconero.