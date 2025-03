Juve, Thiago Motta alla squadra: "Anche colpa mia, ora lottiamo di più"

Ieri primo allenamento per la Juventus dopo la batosta di domenica sera contro l'Atalanta, alla Continassa è andato in scena un confronto tra Thiago Motta e la squadra, presente anche la dirigenza. Chiariamo subito: non una resa dei conti ma il consueto discorso che l'allenatore fa alla ripresa degli allenamenti dopo ogni partita anche se logicamente l'aria era più tesa di altre volte, lo 0-4 dello Stadium pesa ancora sulle spalle e la presenza di Giuntoli e, soprattutto, dell'ad Scanavino non è un particolare di secondo piano.