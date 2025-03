Juve, la corsa al dopo Motta ha due soli concorrenti: Pioli e De Zerbi

L'altro nome, Roberto De Zerbi, sarebbe il candidato di chi ha in mente l'ennesima rivoluzione sul piano tattico. Il suo calcio non è facilmente assimilabile e il Mondiale per club è troppo vicino per poter incidere in modo concreto sul gioco. La sua impronta è forte, le sue squadre hanno una connotazione ben precisa e visibile. Dal punto di vista estetico, quando il gruppo ha incamerato i suoi concetti, sa esprimere una qualità offensiva straordinaria. Resta il dubbio sull'ennesimo cambio radicale sul piano tattico. Prima Sarri, poi Pirlo, successivamente la restaurazione con Allegri per arrivare a un teorico cambio di marcia, abortito, con Thiago. E ora l'ennesima rivoluzione. Forse è un po' troppo per un club abituato a non avere eccessivi scossoni. In più, i tifosi bianconeri, ormai lo si è capito, non sono particolarmente entusiasti di chi ricerca la qualità della manovra. Ciò non toglie che De Zerbi sia una realtà del calcio internazionale e piaccia molto a parecchi club di grande levatura europea.