Juve sulle montagne russe: ritmi bassi, Koop è un rebus e lo Stadium fischia

Dopo il colpo grosso in Champions col Manchester City, contro gli uomini di Di Francesco i bianconeri hanno mostrato le solite fragilità e segnali preoccupanti. Nonostante un Thuram in grande spolvero, in mediana l'impressione è che manchino idee, visione di gioco e velocità di piede. E in questo senso la posizione di Koopmeiners, ancora piuttosto spaesato e decisamente al di sotto delle aspettative, resta il vero rebus della squadra. Sulla linea dei trequartisti l'ex Atalanta non inventa, vede poco campo davanti e non fa la differenza in entrambe le fasi. E a questo punto della stagione non può essere solo un problema di condizione.