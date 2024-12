Serie A, Juve-Venezia 2-2: Vlahovic salva i bianconeri al 95'

LE STATISTICHE

- La Juventus ha vinto solo sei delle prime 16 partite di questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria solo una volta i bianconeri avevano ottenuto così pochi successi dopo altrettante gare in Serie A (nel 1998/99).

- La Juventus ha pareggiato 20 partite in questo 2024 in Serie A (già un record per il club bianconero in un singolo anno solare); l’ultima squadra a chiudere in parità altrettante partite in un singola annata nel massimo campionato italiano è stata il Torino nel 2017 (20).

- La Juventus è, con il Paris Saint-Germain, una delle uniche due squadre ancora imbattute nei maggiori cinque campionati europei.

- Il Venezia è la squadra che ha incassato più gol sugli svilippi di palla inattiva in questo campionato: 13, di cui sette sugli sviluppi di calcio d’angolo (altro record negativo).

- Dopo una serie di tre clean sheet di fila, la Juventus ha subito almeno un gol in tutte le ultime tre partite di campionato – per la prima volta con Thiago Motta ha subito gol per tre gare di Serie A consecutive.

- Khéphren Thuram ha fornito due assist in questo campionato, già uno in più di quelli collezionati in 27 partite della passata Ligue 1.

- La Juventus è tornata a segnare su sviluppo di calcio piazzato in Serie A dopo otto gol di fila arrivati su azione.

- Federico Gatti non segnava in Serie A dal 7 aprile scorso contro la Fiorentina, anche in quel caso su sviluppo di corner.

- Mikael Ellertsson ha segnato due gol in questo campionato, con entrambe le reti che sono arrivate in trasferta – è il miglior marcatore del Venezia fuori casa.