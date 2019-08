Stadium già pronto per Juve-Napoli: più telecamere e microfoni anti-cori

OSSERVATI SPECIALI

Sabato all'Allianz Stadium andrà in scena Juve-Napoli. Un big match ad alta tensione. In campo e sugli spalti. In campo toccherà al direttore di gara e ai suoi assistenti controllare che tutto si svolga correttamente. Sugli spalti invece ci saranno occhi speciali puntati sugli ultrà a vigilare sui supporter ed eventualmente a segnalare alle autorità i responsabili di atti violenti o comportamenti offensivi. La Juve ha annunciato infatti l'installazione di altre 16 telecamere e nuovi microfoni direzionali per potenziare l'apparato di videosorveglianza dell'impianto e monitorare con maggiore precisione i cori provenienti dalle curve. Un imponente sistema di controllo per aumentare ulteriormente la sicurezza dello stadio.

Nel dettaglio, da sabato sera contro il Napoli, allo Stadium saranno in funzione 7 nuove telecamere full Hd nelle zone di accesso, e 9 Panomera multifocali. Otto di queste ultime, puntate sugli spalti, integrano le 14 già presenti e completano la copertura totale, "permettendo - precisa il club bianconero - non solo di filmare qualsiasi evento si verifichi nell'impianto, ma di individuare i responsabili con elevata precisione". Nell'impianto, inoltre, sono stati installati nuovi microfoni direzionali a elevata sensibilità allo scopo di "potere identificare con maggior precisione la provenienza di cori e altre manifestazioni verbali". Infine, nel settore est dello stadio, sono stati messi nuovi metal detector a portale per facilitare l'afflusso del pubblico e diminuire i tempi di attesa per l'accesso allo stadio.

