Sarri, recupero lampo: vuole andare in panchina col Napoli

Sorrisi in casa Juve: Maurizio Sarri sta guarendo velocemente dalla polmonite e, a sorpresa, potrebbe essere in panchina sabato allo Stadium contro il Napoli. Almeno questo è quello che spera il tecnico come riporta La Stampa. L'allenatore toscano scalpita e, visti i progressi fisici degli ultimi giorni, ha intenzione di non perdersi il big match che per lui ha mille significati. Dopo aver saltato l'amichevole di Trieste e l'esordio in campionato a Parma, Sarri va verso il recupero lampo. Sarà decisivo un confronto con i medici giovedì o alla vigilia della sfida. La società preferirebbe la via della prudenza, ma l'ex Napoli non vuole dare forfait.