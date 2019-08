Mezzo miliardo per comprare... la Juve B

CHE LUSSO

di

MINO TAVERI

Avete un mezzo miliardo di euro da spendere? Bene, abbiamo la squadra che fa per voi, i colori sono noti, i giocatori anche, solo che alla prima giornata di campionato hanno guardato i compagni giocare, chi dalla panchina, chi da casa, solo per qualcuno c’è stato un piccolo assaggio di prato verde.





E’ la Juve B, ovvero gli altri 11 che all’inizio del campionato non erano in campo, a cominciare da Gigi Buffon, portierone dietro una linea difensiva composta da Cuadrado (20’ a Parma), De Ligt, Demiral e Danilo, con un Rugani che ancora bianconero è, una difesa a 4 del valore di 150 milioni…

Andiamo a metà campo, dove Bentancur forma un bel triangolo con Emre Can da una parte e Rabiot (una mezzoretta al tardini) dall’altra. Niente male, una settantina di milioni di euro ai quali possiamo aggiungere i 40 di Ramsey, in borghese alla prima, ma anche un Bernardeschi appena visto in Emilia. Calcolatrice alla mano, eccovi 195 milioni di centrocampisti ancora belli freschi.

Lì davanti poi, roba da niente, Paulo Dybala e Mario Mandzukic, poco più di 100 milioni per una coppia gol ancora ben conservata. Ah, giusto per non farsi mancare niente, sotto contratto bianconero ci sono anche Pjaca e Perin…

Vi è sfuggito il totale? Bene, la Juve 2, vabbè non esageriamo, della prima giornata, vale circa 500 milioni di euro. E, a vederla per lo meno sulla carta, potrebbe forse ambire a un piazzamento Champions. Beata abbondanza, si diceva una volta, ma qui davvero si esagera…