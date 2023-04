Juve-Sporting, Allegri: "Vlahovic a disposizione, Pogba convocato"

VERSO JUVE-SPORTING

"La lite con Paredes? E' stata solo una chiacchierata, un confronto di idee. Ma mi ha fatto piacere vedere la sua reazione"

Dopo la sconfitta contro la Lazio in campionato, la Juve va subito a caccia di riscatto in Europa League contro lo Sporting Lisbona. E Massimiliano Allegri recupera pedine importanti per il primo round dei quarti di finale. "Valhovic e Alex Sandro sono a disposizione e possono giocare, De Sciglio invece contiamo di riaverlo per il Sassuolo - ha spiegato il tecnico bianconero -. Pogba torna tra i convocati. E' importante che abbia fatto qualche allenamento con la squadra senza fermarsi".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Ostacolo Sporting

"Nelle ultime 11 gare lo Sporting ha vinto sette partite e fatto 4 pareggi. Ha gamba e tecnica. Nel 2021 ha vinto il titolo in Portogallo dopo 19 anni e serve rispetto. Sappiamo che domani sarà il primo passaggio importante per poi cercare di passare il turno a Lisbona"

Le condizioni di Vlahovic, De Sciglioe Alex Sandro

"Alex Sandro e Vlahovic sono a disposizione. De Sciglio speriamo di riaverlo per il Sassuolo. Dusan sarà a disposizione, può giocare anche 90'"

Squadra nervosa?

"No, è tranquilla. Poi a volte succedono delle cose in campo e la squadra reagisce. Anche noi abbiamo sangue nelle vene e non acqua. Questo però non giustifica che quello che è successo allo Stadium con l'Inter sia una cosa bella da vedere. In Italia si sottolineano spesso comportamenti, parole e cose sbagliate. Il primo dispiaciuto è Cuadrado"

La pressione

"Alla Juve c'è sempre pressione, ma noi dobbiamo continuare a lavorare sul campo. A maggio il calendario si riempie. Vedremo se saremo bravi e fortunati ad andare in finale di Coppa Italia e avanti in Europa League. La squadra è abituata alle notizie che arrivano e non arrivano. Da questa esperienza usciremo tutti fortificati. Tutte le situazioni devono diventare un'opportunità e da qualche parte c'è sempre una via d'uscita. Noi pensiamo al campo, il club lavora nelle stanze in cui ci si può difendere. La sconfitta con la Lazio non ha cambiato nulla. Per ora abbiamo 59 punti sul campo e siamo la seconda forza del campionato, poi vedremo cosa riusciremo a fare nelle gare che mancano. Questo può non piacere a qualcuno, ma a noi non deve interessare. E' così"

Non sottovalutare lo Sporting

"Saremmo dei pazzi a prendere sottogamba lo Sporting, ha eliminato l'Arsenal. Rispetto al 2017 la squadra ha meno esperienza, ma ha più tecnica e gamba. E' un quarto di finale di Europa League. E in Europa tutte le partite sono difficili"

Critiche a Vlahovic

"Anche Ronaldo è stato criticato all'inizio quando non segnava. Vlahovic il gol lo ritroverà, non scordiamoci che ha 22 anni. Capita a tutti gli attaccanti di attraversare dei periodi in cui non arriva il gol. Deve stare tranquillo. L'anno scorso c'era qualcuno che non voleva più vedere nemmeno giocare Rabiot... Dusan è molto bravo, è giovane. Ma ora non è meno forte di quando è arrivato. Io sono contento di quello che sta facendo"

Paredes e la discussione

"Pasquetta è stata una bellissima giornata. Con Leandro c'è stata solo una chiacchierata, un confronto di idee. Non sta giocando molto in questo periodo ed è normale un po' di frustrazione. L'importante è che tutti siano concentrati sugli ultimi 50 giorni della stagione. In tanti restano fuori, ma io faccio le mie scelte per il bene della squadra. Io ho fiducia in tutti i giocatori della rosa, ma sono anche contento che lui abbia avuto una reazione perché vuol dire che tiene a far bene"

Obiettivo Europa League

"Vincere una competizione è molto difficile. E' sempre una cosa straordinaria. L'Europa League è una competizione importante con squadre forti. Tornare a giocare una finale sarebbe un bel successo. Prima mancano ancora 4 partite però, intanto facciamone una e poi faremo l'altra tra una settimana"

Rimpianto Champions

"Sono contento per Inter, Milan e Napoli. E non sono sorpreso dei loro risultati. Se noi siamo in Europa League vuol dire che ci siamo meritati di giocare in questa competizione. Ora faremo tutto il possibile per tornare a giocare in Champions l prossima stagione"

Pogba

"Sarà convocato, per giocare vedremo domani. E' importante che abbia fatto qualche allenamento con la squadra senza fermarsi. Se dovessimo averlo nel finale sarebbe molto importane perché la stagione è ancora lunga e potrebbero mancare ancora 16 partite"

Quanti Danilo servirebbero?

"Avere paura è un bel segnale, perché vuol dire che si ha rispetto dell'avversario. Io ho la fortuna di avere Danilo, Bonucci, Perin, Pinsoglio e molti altri come Cuadrado, Alex Sandro. Sono giocatori da tanti anni alla Juve e trasmettono ai giovani la loro esperienza. I giovani hanno portato entusiasmo, i 'vecchi' equilibrio in un momento che non era semplice. Sono fortunato ad avere uomini veri all'interno dello spogliatoio"

Ipotesi tridente

"A specchio con lo Sporting? Vediamo, non è questione di moduli. Bisogna avere equilibrio, si gioca su 180 minuti. Chiesa sta molto meglio, i tre attaccanti o quattro dipende da domani e non dal modulo dello Sporting"

La miglior versione della Juve?

"Quella che vince..."



LE PAROLE DI DANILO

Che Juve sarà con lo Sporting?

"Dobbiamo essere nella nostra miglior versione. Lo Sporting è una grande squadra. Dobbiamo giocare bene ed essere consapevoli che la gara dura 180'"

Rinnovo

"E' una questione personale. Questa è la mia quarta stagione alla Juve, il tempo è volato e ho sfruttato ogni momento. Non ho avuto dubbi sul rinnovo. Abbiamo sempre avuto una buona sinergia col club ed è stata una scelta di cuore"

La consapevolezza del gruppo

"Quando c'è una crisi, c'è sempre un'opportunità. E' quello che è successo quest'anno, con tanti giovani che hanno avuto l'opportunità di farsi vedere e di far capire di poter indossare la maglia della Juve. Ciascuno però deve prendersi le sue responsabilità, anche se è giovane"

Cosa può fare la differenza adesso

"Tutte le squadre ora hanno un po' di stanchezza fisica e mentale. La differenza la farà chi riuscirà a mantenere un atteggiamento e una concentrazione importante anche nel finale di stagione"

Bremer

"Fisicamente è uno che mangia tutti. Si vede nei contrasti e nei duelli aerei. Fuori dal campo è un bravo ragazzo che vuol sempre imparare e migliorare. Ha da imparare e deve crescere. Può diventare ancora molto più bravo"

Il 19 la sentenza

"C'è attesa, ma noi proviamo a restare concentrati sul campo ed è già abbastanza difficile così. Di quello che succede fuori dal campo se ne occupa la società"

Responsabilità da capitano

"Quello che faccio ora non è molto diverso da quello che ho sempre fatto da quando sono qui. Poi è chiaro che c'è una gerarchia che va rispettata. Ho sempre cercato di essere un punto di riferimento per i giovani e per chi è un po' in difficoltà. Sono contento e felice alla Juve"

I problemi della Juve

"La valutazione sulla gara contro la Lazio va fatta diversamente. Spesso la Lazio non fa giocare bene gli avversari fino al 70' ed è andata così. Negli ultimi minuti siamo andati vicini al pareggio. Dobbiamo essere consapevoli che le gare van giocate fino alla fine"

Gatti

"Mi fa piacere parlare di lui. E' un esempio per tutti noi. E' arrivato dalla Serie B alla Juve e per 6-7 mesi non ha giocato restando comunque sempre sul pezzo lavorando sodo in attesa dell'opportunità. E' umile, ascolta e vuole stare nella Juventus"

Il momento di Vlahovic

"Quello che gli sta succedendo fa parte di un percorso. Solo lui può andare oltre lavorando bene e pazientando. Deve lavorare e riposare. E' tranquillo e pensa sempre alla squadra. E' solo un momento difficile, ma supererà anche questo. Ha qualità e testa per venirne fuori. Ogni giocatore ha la sua storia e il suo percorso. Lui sa che deve insistere. Lavora molto col mister e con i collaboratori per migliorare nelle piccole cose. Ma il suo lavoro non è solo segnare, ci aiuta anche in fase difensiva e nel possesso. La valutazione va fatta più nel complesso"