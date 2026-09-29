Serie A, De Siervo: "Il nuovo metro arbitrale ha migliorato il nostro prodotto"

"Cerchiamo di aiutare gli arbitri a fare al meglio il loro lavoro come stanno facendo e li ringrazio perchè il prodotto dal punto di vista tecnico è cresciuto molto. Ci sono stati dei benefici in tutte le parti del gioco". Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo nel corso di un incontro con i media all'IBC Center di Lissone.

"Il Var c'è ancora", ha sottolineato il segretario generale della Figc Marco Brunelli nel rispondere a chi in questa prima parte di stagione sostiene "che non c'è più".