Serie A, De Siervo: "Il nuovo metro arbitrale ha migliorato il nostro prodotto"

L'ad: "Cerchiamo di aiutare i direttori di gara nel loro lavoro"

29 Set 2026 - 16:52
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DICH DE SIERVO SU GESTO MANCINI 9/4 1 © Da video

DICH DE SIERVO SU GESTO MANCINI 9/4 1 © Da video

"Cerchiamo di aiutare gli arbitri a fare al meglio il loro lavoro come stanno facendo e li ringrazio perchè il prodotto dal punto di vista tecnico è cresciuto molto. Ci sono stati dei benefici in tutte le parti del gioco". Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo nel corso di un incontro con i media all'IBC Center di Lissone.
"Il Var c'è ancora", ha sottolineato il segretario generale della Figc Marco Brunelli nel rispondere a chi in questa prima parte di stagione sostiene "che non c'è più".

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