Infortunio Raimondo, il report del Frosinone: "Tendinopatia inserzionale al tendine d'Achille"

29 Set 2026 - 16:46
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 Raimondo © Getty Images

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Novità riguardo il problema fisico rimediato da Antonio Raimondo. Il bomber del Frosinone, costretto a lasciare il ritiro dell'Under 21 di Baldini, ha svolto gli esami per capire l'entità dell'infortunio. Questo il comunicato rilasciato dal club ciociaro: "Frosinone calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale U21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo."

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