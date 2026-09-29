Infortunio Raimondo, il report del Frosinone: "Tendinopatia inserzionale al tendine d'Achille"

Novità riguardo il problema fisico rimediato da Antonio Raimondo. Il bomber del Frosinone, costretto a lasciare il ritiro dell'Under 21 di Baldini, ha svolto gli esami per capire l'entità dell'infortunio. Questo il comunicato rilasciato dal club ciociaro: "Frosinone calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale U21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo."