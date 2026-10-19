Conte invocato dai tifosi juventini: l'ex sa prendere le squadre in corsa, ma c'è il problema modulo. E non solo...

La volontà popolare esclama il suo nome per i motivi elencati. Ma c'è, anzi, ci sono anche i risvolti della medaglia. A partire dal materiale a disposizione e dal modulo. È vero, in tempi non sospetti l'allenatore vinse tricolori partendo a fari spenti, con gruppi che ai nastri di partenza non parevano strutturati per cavalcate del genere. E così sarebbe anche all'attuale Juventus. Più che altro, le incognite sarebbero il modulo e l'identikit di calciatori a lui non congeniali. Nell'ultimo biennio a Napoli si è visto un Conte trasformista schierarsi con moduli diversi.