Crisi Juventus: punte spuntate, difesa gruviera e fantasisti senza fantasia

Ora più che mai è tempo di processi. Le responsabilità si dovrebbero dividere equamente: un 33 per cento all'allenatore (lo Spalletti di oggi pare in totale confusione), un 33 per cento ai giocatori (mediocri: non ce n'è uno degno neppure di un Pallone di Bronzo, altro che d'oro...) e un 33 per cento a una società che ha assemblato male la squadra sul mercato e che sembra procedere per tentativi. Poi, chiaro, di solito chi paga è quello seduto in panchina. E i numeri di Spalletti sono quelli che sono. Subentrato al posto di Tudor, lo scorso anno nelle prime 9 partite sotto la sua guida la Juventus aveva raccolto 18 punti, 4 più di oggi. E - a proposito di progetti sposati e poi presto abbandonati - anche il tanto vituperato Thiago Motta dopo 9 giornate della sua stagione juventina (2024-25) aveva una classifica migliore, con 17 punti contro i 14 di oggi.