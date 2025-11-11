La Juventus cerca un regista per Spalletti: Højbjerg e Bernabé gli uomini giusti per rafforzare il centrocampo

Spalletti tocca quota 1000: la classifica degli allenatori con più punti in Serie A
Se la Juventus vuol puntare a lungo su Luciano Spalletti, sarà necessario venire incontro alle esigenze del tecnico di Certaldo. A Torino lo sanno molto bene e la dirigenza è pronta a sfruttare le occasioni che giungeranno dal mercato già a gennaio. Il reparto su cui muoversi maggiormente è il centrocampo perché, in ogni sua esperienza di successo, Spalletti ha sempre avuto un regista davanti alla difesa a dettare il gioco.
Per ora l'allenatore toscano sta facendo di necessità virtù adattando Manuel Locatelli, ma per il futuro bisogna muoversi velocemente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo è Pierre-Emile Højbjerg che detta i tempi all'Olympique Marsiglia, tuttavia è tutt'altro che semplice da risolvere. Il danese ha un contratto fino al 2028, Roberto De Zerbi lo stima, tuttavia un eventuale scambio proprio con Locatelli potrebbe far cambiare idea al tecnico bresciano.
Se la pista Højbjerg non fosse percorribile, ecco pronto il piano B proveniente da Parma. La Juventus da tempo avrebbe messo nel mirino Adrien Bernabé, ma anche qui i ducali difficilmente cedono i propri pezzi pregiati a gennaio. Il profilo è quello giusto, inoltre in aiuto ai bianconeri potrebbe arrivare la scadenza del contratto nel 2027, ma servirà convincere il Parma a privarsi di uno dei suoi pilastri.