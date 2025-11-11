Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
LE MOSSE BIANCONERE

La Juventus cerca un regista per Spalletti: Højbjerg e Bernabé gli uomini giusti per rafforzare il centrocampo

La squadra bianconera avrebbe puntato il danese già per gennaio, tuttavia la difficile trattativa con l'Olympique Marsiglia potrebbe spingerla verso lo spagnolo del Parma

di Redazione
11 Nov 2025 - 09:10

Se la Juventus vuol puntare a lungo su Luciano Spalletti, sarà necessario venire incontro alle esigenze del tecnico di Certaldo. A Torino lo sanno molto bene e la dirigenza è pronta a sfruttare le occasioni che giungeranno dal mercato già a gennaio. Il reparto su cui muoversi maggiormente è il centrocampo perché, in ogni sua esperienza di successo, Spalletti ha sempre avuto un regista davanti alla difesa a dettare il gioco.

Per ora l'allenatore toscano sta facendo di necessità virtù adattando Manuel Locatelli, ma per il futuro bisogna muoversi velocemente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo è Pierre-Emile Højbjerg che detta i tempi all'Olympique Marsiglia, tuttavia è tutt'altro che semplice da risolvere. Il danese ha un contratto fino al 2028, Roberto De Zerbi lo stima, tuttavia un eventuale scambio proprio con Locatelli potrebbe far cambiare idea al tecnico bresciano.

Spalletti tocca quota 1000: la classifica degli allenatori con più punti in Serie A

1 di 9
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

Se la pista Højbjerg non fosse percorribile, ecco pronto il piano B proveniente da Parma. La Juventus da tempo avrebbe messo nel mirino Adrien Bernabé, ma anche qui i ducali difficilmente cedono i propri pezzi pregiati a gennaio. Il profilo è quello giusto, inoltre in aiuto ai bianconeri potrebbe arrivare la scadenza del contratto nel 2027, ma servirà convincere il Parma a privarsi di uno dei suoi pilastri.

juventus
hojbjerg
bernabe

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Sandro Tonali (Newcastle)

Tonali sul futuro: "Non voglio dire che resto 10 anni e andarmene dopo due"

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:28
L'ipotesi Milan: via Gimenez per prendere David
08:32
Barça, Nagelsmann anticipa l'addio di Ter Stegen?
23:07
Inter, l'Independiente de Mendoza su Palacios
22:25
Manchester City, si lavora al rinnovo di Foden
21:10
Tottenham, obiettivo Rodrygo per il 2026