La Juventus cerca un regista per Spalletti: Højbjerg e Bernabé gli uomini giusti per rafforzare il centrocampo

Se la Juventus vuol puntare a lungo su Luciano Spalletti, sarà necessario venire incontro alle esigenze del tecnico di Certaldo. A Torino lo sanno molto bene e la dirigenza è pronta a sfruttare le occasioni che giungeranno dal mercato già a gennaio. Il reparto su cui muoversi maggiormente è il centrocampo perché, in ogni sua esperienza di successo, Spalletti ha sempre avuto un regista davanti alla difesa a dettare il gioco.