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Juve, Spalletti: "Bisogna mettere in discussione me prima dei giocatori, risultato brutto ma nessuna gara della vita"

Il tecnico bianconero prima del ko con la Fiorentina: "Ho idee chiarissime sui miei giocatori"

17 Mag 2026 - 14:58
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© ansa | Juventus-Fiorentina del 17 maggio 2026
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"Persa la partita della vita? Le cose della vita sono altre, quelle cose dove dicono che 'sono tutti morti' è sbagliato, è sbagliato mettere tutti in prigione, Sono partite di calcio. Chiaro che questo è un risultato bruttissimo. Dico solo che i ragazzi hanno fatto una crescita importante, e bisogna mantenere un livello di personalità che vuole questo livello di sfida e importanza". Così il tecnico della Juve Luciano Spalletti dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina, che a una giornata dalla fine esclude i bianconeri dalla zona Champions. "Se non sei nelle condizioni di esprimere il livello che hai, devo mettere in discussione soprattutto me stesso. Se io vengo al campo e offro questo, bisogna analizzare quello che ho fatto io prima di analizzare quello che hanno fatto i calciatori. Abbiamo fatto una partita pessima, sotto alcuni punti di vista alcuni episodi non ci sono stati a favore e abbiamo fatto poco per quello che necessitava la partita - ha proseguito a Sky - Però non parliamo di vita o di morte. Dobbiamo ristabilire tutto quello che ci ha portato fin qui", ha aggiunto. E ancora: "Ho idee chiarissime su di me e i miei giocatori. Ho fatto di tutti per portarli nelle condizioni mentali giuste. Dovevo riuscire a fare bene questa partita qui".

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