Juve, se ne va un'altra bandiera: è morto Francesco Morini

IL LUTTO

Stopper bianconero negli anni '70, dirigente dal 1981 al 1994, ha rappresentato un'autentica icona del club torinese

Dopo l'addio a Pietro Anastasi la Juventus perde un altro mito della squadra leggendaria degli anni '70. E' morto Francesco Morini, stopper di una squadra capace di vincere, in un decennio, 5 scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa. Incarnava così tanto lo spirito bianconero da restare nella squadra della sua vita come direttore sportivo dal 1981 e come team manager dal 1990 fino al 1994: 25 anni in totale che lo portano direttamente nell'empireo delle leggende del club torinese. La Juve lo ha ricordato sui suoi profili social.

Dopo gli inizi alla Sampdoria, in cui è rimasto per 6 stagioni, il passaggio in bianconero datato 1969. Da allora la bellezza di 11 anni con la maglia della Juventus, conditi di vittorie e scontri epici, soprattutto nei derby, in cui spesso si trovava a marcare Graziani. Le sue capacità di marcatore implacabile, numero 5 di altri tempi, lo hanno portato in nazionale, con cui ha partecipato allo sfortunato mondiale del 1974. Finita la sua esperienza da dirigente, ha trasportato il suo amore per i colori bianconeri nella sua esperienza da opinionista nelle tv locali, ruolo in cui si è fatto apprezzare per la franchezza e la mancanza di diplomazia dei suoi commenti. Aveva compiuto da poco 77 anni.