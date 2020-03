Juve: Ronaldo resta a Madeira e non si allena con la squadra

La Juve ha proseguito gli allenamenti ancora senza Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, fa sapere il club bianconero, "rimane a Madeira in attesa di sviluppi legati all'emergenza sanitaria attualmente in corso". CR7 era andato a Madeira lunedì, all'indomani della vittoria sull'Inter prima dello stop del campionato causa coronavirus.

La squadra è scesa in campo in mattinata agli ordini di Maurizio Sarri. Per i bianconeri, seduta iniziata con lavoro di forza, seguita da esercitazioni in campo con il preparatore e conclusa con una partitella a torneo. Higuain ha svolto lavoro individuale a causa di una lieve contrattura al retto femorale della gamba destra, mentre Bentancur è stato costretto a interrompere precauzionalmente l'allenamento per un leggero affaticamento alla regione posteriore della coscia sinistra.