Juve, Ronaldo: "Campione e miglior giocatore in Inghilterra, Spagna e Italia..."

20/05/2019

Cristiano Ronaldo ha festeggiato sui suoi prifili social lo scudetto con la Juve e il premio di miglior giocatore della Serie A. "Campione in Inghilterra, Spagna e Italia... Miglior giocatore in Inghilterra, Spagna e Italia... Non ci sono limiti per le conquiste quando i sogni si mantengono vivi ogni giorno che passa", ha scritto il portoghese.